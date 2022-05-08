8 Мая 2022 10:36

Сильнейших юных теннисистов выявили на турнире в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на кортах теннисного центра «Эйс» завершился турнир «Almaty Masters 10&Under». В соревновании приняли участие более 70-ти юных теннисистов из всех регионов Казахстана,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале одиночного разряда среди девочек встретились алматинка Адема Альсейпулова и представительница Талдыкоргана Айым Канагатова. Матч был динамичным и напряжённым - Адема одержала победу со счётом 5:3, 4:2.

Третьей в одиночном разряде среди девочек стала Полина Лазаренко из города Нур-Султана, которая обыграла свою землячку Медину Алагузову 4:1, 4:0.

В схватке за титул в одиночном разряде среди мальчиков сошлись представитель Усть-Каменогорска Лев Югай и уроженец столицы Нурдаулет Болатжан. Первый сет уверено выиграл Лев 4:1, а во втором, для него также победном, завязалась борьба, о чем говорит и счёт партии - 5:3.

В матче за третье место встретились карагандинец Темирлан Жантемиров и представитель города Нур-Султана Айсултан Рахимбай. В двух партиях победу удалось одержать Темирлану. Счёт встречи - 5:4, 4:0.