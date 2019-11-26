Сильнейших пауэрлифтеров Казахстана выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В КЦДС «Атакент» более 250 спортсменов сразились в соревнованиях по пауэрлифтингувтрех дисциплинах: приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и становая тяга штанги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Всемирную Федерацию пауэрлифтинга Казахстана.

«Чемпионат Республики Казахстан в этом году прошел в преддверии Чемпионата мира, который пройдет совсем скоро, 4-8 декабря. За два дня республиканского первенства участники показали очень хорошие результаты. Я уверен, что наша команда готова показать высший уровень на мировом турнире», - комментирует Валихан Тен , президент Федерации WRPF Kazakhstan.

За два соревновательных дня было разыграно 75 комплектов медалей среди мужчин и 32 комплекта медалей среди женщин. Сильнейшим среди мужчин стал Виктор Буйко из города Караганды с общим взятым весом 837,5 кг (присед 320 кг, жим лежа 217,5 кг, становая тяга 300 кг), выступающий в весовой категории до 110,0 кг.

Среди женщин самый тяжелый суммарный вес взяла Дарья Нестерова из города Алматы – 500 кг (присед 205 кг, жим лежа 105 кг, становая тяга 190 кг), выступающая в весовой категории до 82,5 кг.

Со всеми остальными результатами можно ознакомиться здесь.

В числе участников можно было встретить не только спортсменов с их тренерами, но и целые спортивные клубы и даже семьи. Так, Валентина Тарасова выступает уже несколько лет в соревнованиях вместе с мамой и мужем.

« Я занимаюсь пауэрлифтингом уже 3 года. Сначала выступала только в жиме лежа. В 2016 году стала абсолютной чемпионкой мира по жиму лежа на горизонтальной скамье. Постепенно у меня стал проявляться интерес сразу к трем движениям. Это очень красивые движения, которые делают девушку не только здоровой и сильной, но и прекрасной. Уже в 2017 году я стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Планирую и дальше выступать в этом виде спорта. В нашей семье моя мама также занимается спортом и выступает в жиме лежа на горизонтальной скамье в категории свыше 70 лет. Сейчас ей 72 года. Занимается она уже около 5-ти лет», - комментирует Валентина Тарасова, известная чемпионка по пауэрлифтингу, супруг которой является вице чемпионом мира по жиму лежа, силовому двоеборью.