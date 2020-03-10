Сильнейших борцов в қазақ куресі выбрали в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области подвели итоги республиканского турнира по қазақ куресі, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, в девяти весовых категориях соревновались за звание лучших борцов около двухсот юношей в возрасте 16-17 лет. Они представляли десять городов республики и еще десять команд Северного Казахстана.
«В весовых категориях 46 и 50 кг чемпионами турнира стали воспитанники ДЮСШ борьбы Северо-Казахстанской области Дмитрий Динер и Руслан Ильбисинов. Еще один североказахстанец Адилет Ануарбек завоевал золотую медаль в весе 60 кг. Юные палуаны из Нур-Султана Мерей Абдикешев и Самат Серикбай признаны сильнейшими в весовых категориях 55 и свыше 82 кг, соответственно. Восточноказахстанцы Нуржан Мэлсов и Мейржан Бериков завоевали «золото» в весовых категориях 76 и 82 кг. Актюбинец Бекарыс Базарбаев стал чемпионом в весе 65 кг», - проинформировали в пресс-службе.
Победителям и призерам соревнований вручили кубки, медали и памятные сувениры.
Турнир по қазақ куресі традиционно проводится на севере Казахстана в честь полководца и акына Кожабергена жырау.
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