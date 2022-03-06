Сильнейшие порывы ветра прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 6-е марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения разослала предупреждение о повышении температуры воздуха до положительных значений и сильных смешанных осадках. Ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока.

По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», на территории области завтра ожидаются дождь и снег, метель, гололед. Днем столбик термометра поднимется до 0 – плюс 5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Временами скорость ветра составит 30 метров в секунду и более. Синоптики отметили, что это сильнейшие порывы ветра в этом году.

Ранее синоптики сообщали, что март в Северо-Казахстанской области в этом году будет теплым и с большим количеством осадков.