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    20:53, 05 Март 2022 | GMT +6

    Сильнейшие порывы ветра прогнозируют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на воскресенье, 6-е марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Служба спасения разослала предупреждение о повышении температуры воздуха до положительных значений и сильных смешанных осадках. Ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока.

    По прогнозам филиала РГП «Казгидромет», на территории области завтра ожидаются дождь и снег, метель, гололед. Днем столбик термометра поднимется до 0 – плюс 5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Временами скорость ветра составит 30 метров в секунду и более. Синоптики отметили, что это сильнейшие порывы ветра в этом году.

    Ранее синоптики сообщали, что март в Северо-Казахстанской области в этом году будет теплым и с большим количеством осадков.


    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет
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