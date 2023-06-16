Сильная жара сохранится в семи регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием поля повышенного давления на большей части территории республики 16 июня сохраняется погода без осадков, лишь на западе, северо-западе, крайнем востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Казгидромет».

По республике сохраняется усиление ветра, в центре с пыльной бурей.

Днем на большей части области Улытау, Кызылординской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, в пустынных районах Туркестанской областей сохраняется сильная жара.

В области Жетысу, Абай, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангыстауской, Северо-Казахстаской, в центре, на юге области Улытау, на севере, юге, в центре Алматинской, на юге Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на севере, западе Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.