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    01:30, 16 Май 2021 | GMT +6

    Сильная жара ожидается в ЗКО, Костанайской и Атырауской областях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана с cеверо-западным антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на севере, центре и юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

    В Северо-Казахстанской области днем усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с.

    В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, местами с пыльной бурей.

    В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Жамбылской, днем в Туркестанской областях порывы 23-28 м/с, в Туркестанской, днем в Мангыстауской областях с пыльной бурей. Днем в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области – гроза. Днем в Алматинской области местами ожидается гроза.

    Днем местами в Костанайской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

    В Кызылординской области на большей части, в Алматинской области в отдельном районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Казгидромет
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