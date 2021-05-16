Сильная жара ожидается в ЗКО, Костанайской и Атырауской областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей территории Казахстана с cеверо-западным антициклоном сохранится погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере, центре и юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут небольшие дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области днем усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, местами с пыльной бурей.

В Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Жамбылской, днем в Туркестанской областях порывы 23-28 м/с, в Туркестанской, днем в Мангыстауской областях с пыльной бурей. Днем в Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской области – гроза. Днем в Алматинской области местами ожидается гроза.

Днем местами в Костанайской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской области на большей части, в Алматинской области в отдельном районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.