Сильная жара ожидается в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов в западной половине, на севере и в горных районах юго-востока Казахстана пройдут дожди с грозами. На остальной части РК сохранится погода без осадков. На западе, севере, юге и в горных районах республики ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, на юго-востоке Карагандинской, Улытауской областей сохраняется, на востоке Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Костанайской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Жетысуской, Улытауской, Кызылординской, на юге Карагандинской, Костанайской, на севере, юге Алматинской, на севере, юге, западе Жамбылской, на юге, востоке Актюбинской сохраняется сильная жара.