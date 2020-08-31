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Сильная жара ожидается в трех регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. Лишь на юге страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, гроза, туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – гроза, шквал, ночью и утром – туман. Днем в Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – гроза.
В Атырауской, Актюбинской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, Атырауской, на северо-западе Алматинской, на востоке Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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