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Сильная жара ожидается в трех регионах Казахстана

31 Августа 2020 03:32
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Сильная жара ожидается в трех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием антициклона на большей части Казахстана сохранится погода без осадков. Лишь на юге страны пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге – шквал, гроза, туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем – гроза, шквал, ночью и утром – туман. Днем в Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – гроза.

В Атырауской, Актюбинской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Атырауской, на северо-западе Алматинской, на востоке Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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#Казгидромет   #Погода  
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