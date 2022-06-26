Сильная жара ожидается в Кыргызстане
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – На территории Кыргызстана ожидается повышение температуры воздуха до 40 градусов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-центр Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
По данным ведомства, знойная погода ожидается с 26 по 30 июня на территории Чуйской области (до 36-38 градусов), Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областей (до 38-40 градусов).
Во время аномальной жары населению рекомендовано соблюдать простые правила:
гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и детям по возможности сократить свои перемещения на улице, нахождение под открытым солнцем;
для предотвращения обезвоживания употреблять не менее 1,5-2 литров прохладных, но не очень холодных жидкостей;
носить легкую одежду, предпочтительно из натуральных тканей;
исключить употребление алкоголя и кофе, которые приводят к обезвоживанию организма;
не оставлять детей и животных в припаркованных транспортных средствах;
исключить интенсивные физические нагрузки.