Сильная жара ожидается в Казахстане 23 - 25 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 23 - 25 июня 2022 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В предстоящие трое суток на большей части страны, с прохождением ложбины Северного циклона, сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. 23 - 24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики ожидаются сильные дожди. Днем 23 июня на юге Атырауской, 23 - 24 июня на юге Актюбинской, 24 июня на юге Костанайской областей, 23 - 25 июня на юге Карагандинской области ожидается очень сильная жара – 40 градусов, 24 - 25 июня на юге Кызылординской, 25 июня в пустынных районах Туркестанской областей очень сильная жара – 45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области прогнозируется очень сильная жара – 43 градуса», - говорится в сообщении Казгидромета.