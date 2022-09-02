Сильная жара ожидается в Казахстане 2 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части Казахстана 2 сентября по-прежнему будет определять обширный антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь на северо-западе, западе, востоке РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на западе и юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Акмолинской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Костанайской, Улытауской, Жетысуской областей, на юге, западе, севере Жамбылской, на юге Западно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре Карагандинской, областей сохраняется сильная жара.

На большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ожидается сильная жара.