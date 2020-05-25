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вчера 20:40
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Сильная жара ожидается в большинстве регионов Казахстана 25 мая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 25 мая, передает МИА «Казинформ».
Практически вся территория Казахстана будет находиться в поле повышеннного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе республики под влиянием северо-западного циклона местами ожидаются небольшой кратковременный дождь, гроза, шквал. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке – пыльная буря.
В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра – ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра 18 м/с. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангыстауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Туркестанской областях порывы 23 м/с. Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, на юге Атырауской, Костанайской областях ожидается сильная жара. В Восточно-Казахстанской области на севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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