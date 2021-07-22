Сильная жара ожидается на западе и юге Казахстана, на востоке - град

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погода 22 июля на территории РК ожидается без существенных изменений – атмосферные фронтальные разделы вызовут кратковременные дожди с грозами на большей части территории Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На юго-востоке и востоке местами ожидается выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-востоке – с пыльной бурей. На севере и юго-западе страны ожидается погода без осадков, на севере в ночные и утренние часы – туман.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем местами град.

В Жамбылской, днем в Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей, в Жамбылской области – днем в горных и предгорных районах град.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами ожидается шквал. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

Днем на большей части в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской областях сохраняется сильная жара, на юге областей очень сильная жара. В Алматинской, Жамбылской, Костанайской, на юге Карагандинской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.