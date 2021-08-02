Сильная жара ожидается на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 2 августа в Мангистауской области м естами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем ожидается сильная жара 42 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 2 августа ожидается сильная жара 41 градус.

2 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области местами ожидается очень сильная жара 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром 2 августа в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Днем на юге области сильная жара до 36 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 2-4 августа в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. Местами пыльная буря. 2-4 августа ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем 2-4 августа на большей части области ожидается сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем 2-4 августа ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Днем 3-4 августа ожидается сильная жара до 38 градусов.

Днем 2 августа в Карагандинской области местами ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 2 августа местами 15-20 м/с. Местами сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 2 августа ожидается сильная жара 36 градусов

2 августа в Туркестанской области днем ожидается сильная жара 40 градусов. Местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем 2 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем 2 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 2 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске 2 августа ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

2 августа в Павлодарской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем местами сильная жара 35 градусов. В Павлодаре 2 августа утром и днем ожидаются гроза, ветер северо-западный при грозе порывы 18 м/с.