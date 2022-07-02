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Сильная жара ожидается 2 июля в двух регионах Казахстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июля 2022, 00:14
Сильная жара ожидается 2 июля в двух регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на большую часть РК, в связи с чем сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди, на западе - сильные дожди. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», п о республике ожидаются грозы, на западе - град, шквал, усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря, на севере Казахстана ночью и утром – туман.

Днем на севере Алматинской, Жетысуской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, на севере Алматинской, на западе Абайской, на востоке, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе Атырауской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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