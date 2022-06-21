21 Июня 2022 18:30

Сильная жара и грозы ожидаются в восьми регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны 22 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

22-23 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, 22 июня днем на большей части области порывы 23-28 м/с, 23 июня на востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 22, ночью 23 июня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем 22 июня порывы 23-28 м/с.

Днем 22 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 38 градусов. В Караганде днем 22 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем 22 июня сохраняется сильная жара 36-38 градусов.

22 июня на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара до 37 градусов. В Уральске 22 июня ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 22 июня сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере и востоке Алматинской области ожидается сильная жара 36 градусов. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане 22 июня днем ожидается сильная жара 36 градусов.

Днем 22 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

22 июня на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, юге, в центре области области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40 градусов.

22 июня днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере области порывы 18 м/с. В Актобе ночью и утром 22 июня ожидается гроза.