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    23:17, 31 Июль 2021 | GMT +6

    Сильная жара и грозы ожидаются в семи областях Казахстана

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в семи областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Днем 1-5 августа в Актюбинской области местами ожидается очень сильная жара 40-41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 1 августа в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Днем на юго-западе области ожидается сильная жара 36 градусов. В Кокшетау днем 1 августа ожидается гроза.

    1 августа в Костанайской области местами ожидается гроза. Днем местами град, шквал. Ветер южный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с. На юге области сильная жара до 38 градусов. В Костанае днем 1 августа ожидается гроза

    Днем 1 августа в Западно-Казахстанской области местами ожидается сильная жара 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается сильная жара 35 градусов.

    Днем 1 августа в Мангистауской области местами ожидается сильная жара 41 градусов. Местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Днем 1 августа в Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов.

    1 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 1 августа ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Кызылординская область Казгидромет Костанайская область Главная для mail.ru Западно-Казахстанская область Актюбинская область Акмолинская область Мангистауская область
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