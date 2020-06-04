+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 35 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сильная жара и грозы ожидаются в четырех регионах Казахстана

4 Июня 2020 17:06
Поделиться:
Сильная жара и грозы ожидаются в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех регионах страны распространено штормовое предупреждение на ближайшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области 5 июня местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный, при грозе 15-20 м/с, на юге сильная жара 35 градусов.

Вероятность шторма 80-85%.

В Алматинской области 5 июня ожидается местами гроза, днем ветер западный с переходом на северо-восточный, местами порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Мангистауской области 5 июня местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильная жара 38 градусов, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 м/с.

В Актау 5 июня во второй половине дня ожидаются гроза, вечером ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области 5 июня днем на юге ожидается сильная жара 40 градусов. 5 июня ожидаются ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами пыльная буря.

Вероятность шторма 90-100%.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив