Сильная жара и грозы ожидаются в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех регионах страны распространено штормовое предупреждение на ближайшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области 5 июня местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, северный, при грозе 15-20 м/с, на юге сильная жара 35 градусов.

Вероятность шторма 80-85%.

В Алматинской области 5 июня ожидается местами гроза, днем ветер западный с переходом на северо-восточный, местами порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Мангистауской области 5 июня местами ожидается гроза. Днем местами ожидаются сильная жара 38 градусов, пыльная буря. Ветер северо-западный, местами порывы 15-20 м/с.

В Актау 5 июня во второй половине дня ожидаются гроза, вечером ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области 5 июня днем на юге ожидается сильная жара 40 градусов. 5 июня ожидаются ветер северо-восточный 15-20 м/с, местами пыльная буря.

Вероятность шторма 90-100%.