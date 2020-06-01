Сильная жара и грозы ожидаются в 7 регионах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В семи регионах страны распространено штормовое предупреждение на ближайшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области днем 2 июня местами ожидается сильная жара 35-38 градусов. В городе Атырау днем 2 июня ожидается сильная жара 35-37 градусов. Вероятность шторма 80-85%.

В Акмолинской области 2 июня местами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем 2 июня ожидается сильная жара 44 градуса. Вероятность шторма 95-100%.

В Туркестанской области на большей части днем 2-4 июня ожидается сильная жара 40-42 градуса. В городе Туркестане днем 2-4 июня ожидается сильная жара 40-42 градуса. Вероятность шторма 90-95 %

В Костанайской области 2 июня местами ожидаются гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Северо-Казахстанской области 2 июня ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Акмолинской области 2 июня местами ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с. В городе Кокшетау днем 2 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.