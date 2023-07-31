Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, передает МИА «Казинформ».



Как сообщает РГП «Казгидромет», лишь на западе, юге, северо-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра, на юге - с пыльной бурей. На севере в ночные и утренние часы ожидается туман.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской областей, области Абай ожидается сильная жара до 35-42°С.

Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 40°С.

В Северо-Казахстанской области, на западе, северо-западе, в центре Западно-Казахстанской области - высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, на западе Атырауской, на юге, востоке Павлордарской, на юге, западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.