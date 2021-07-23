Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 23 июля под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере и юге страны ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер на западе и юге с пыльной бурей, на западе и востоке республики - град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, днем в Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем местами град.

В Мангыстауской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангыстауской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара. На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, местами в Туркестанской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.