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Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана

23 Июля 2021 04:00
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Сильная жара и дожди ожидаются на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 23 июля под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Лишь на севере и юге страны ожидается погода без осадков. Местами усилится ветер на западе и юге с пыльной бурей, на западе и востоке республики - град.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, днем в Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области днем местами град.

В Мангыстауской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Мангыстауской, на юге Карагандинской областей сохраняется сильная жара. На большей части Акмолинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, местами в Туркестанской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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