Сильная жара, грозы и град ожидаются 23 июля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны 23 июля сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».



Лишь на юге, западе, северо-востоке, в центре РК погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на северо-западе – туман.

Днем в Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, области Жетысу, на юге Карагандинской, Абайской, Актюбинской, Костанайской областях, области Улытау ожидается сильная жара 35-41°С.

На большей части Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, в областях Улытау, Жетысу, Абай, в центре, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской, на юго-востоке Актюбинской, на северо-западе, юге, в центре Мангистауской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской, Северо-Казахстанской, на юге Костанайской, Атырауской, на юге, севере, востоке Акмолинской областей сохраняется высокая пожарная опасность.