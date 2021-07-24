Сильная жара, град и дожди ожидаются на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 24 июля под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе сильные дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на севере и юге страны по-прежнему погода без осадков. Местами усилится ветер на юг-западе с пыльной бурей, на западе, северо-западе и востоке республики - град.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, днем в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области с пыльной бурей. В Актюбинской области местами ожидается град, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, на юге в Актюбинской, Костанайской, Мангыстауской областей сохранится сильная жара, на западе Акмолинской, местами в Жамбылской областях ожидается очень сильная жара. На большей части Карагандинской области ожидается сильная жара, на юге очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях, на юге Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.