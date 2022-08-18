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Сильная засуха в Венгрии может повлиять на водоснабжение страны
18 Августа 2022 12:06

Сильная засуха в Венгрии может повлиять на водоснабжение страны

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Венгрия в настоящее время переживает самую большую засуху с 1901 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Kronen Zeitung.

Уровень реки Дунай за последние три недели снизился на 150 сантиметров. Аналогичная ситуация складывается с другим крупными реками Венгрии. В реках Тиса и Ипель объем воды упал до рекордно низкого уровня, а многочисленные озера меньшего размера высохли.

Количество питьевой воды в Венгрии зависит от уровня Тисы, которая является второй главной рекой страны наряду с Дунаем. Некоторые региональные водоснабжающие компании уже предупреждают власти о нехватке и снижении давления воды.

По данным Главного управления водного хозяйства, количество осадков сократилось вдвое. Особенно сильно засуха в этом году повлияет на фермеров в регионе Пушта, где ожидается производство зерна от 2 до 4 тонн с гектара, что значительно ниже урожая прошлых лет (от 4,5 до 5 тонн).


Фото: krone.at


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