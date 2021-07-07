Сильная засуха ожидается в ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Прогноз засухи в регионах страны на июль 2021 года озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Согласно разработанному статистическому прогнозу в июле ожидаются экстремально засушливые условия в отдельных пунктах Актюбинской области (Нура, Иргиз), Костанайской (Караменды, Амангельды), Атырауской (Кульсары), и в Мангистауской области (Аккудук).

Сильно засушливые – в Акмолинской (Есиль, Жаксы, Атбасар), Актюбинской (Новороссийское, Карабутак, Баскудук, Нура, Иргиз), Костанайской (Пресногорьковка, Аршалинский, Тобол, Аралколь, Торгай), Северо-Казахстанской (Тайынша) и Мангистауской области (Сам).

Умеренно засушливые – в Акмолинской области (Балкашино), Актюбинской (Комсомольское, Темир), Костанайской (Михайловка, Карасу, Житикара, Кушмурун, Диевская, Железнодорожный), Северо-Казахстанской (Явленка, Сергеевка и Рузаевка), Восточно-Казахстанской (Лениногорск), Жамбылской (Кордай), Алматинской (Аул 4), Кызылординской (Казалы) и Атырауской области (Атырау).

Благодаря прошедшим обильным осадкам в последней декаде июня умеренно влажные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской (Жалпактал, Джаныбек, Урда), Восточно-Казахстанской области (Бакты), и в Мангистауской области (Бейнеу). На остальной территории условия увлажнения ожидаются близко к норме.

В июле в северо-восточной половине страны количество осадков ожидается около нормы.

В «Казгидромет» также отметили, что статистический прогноз условий увлажнения на основе стандартного индекса осадков следует рассматривать как консультативный прогноз. Использованный метод прогноза основан на оценке влияния накопленного количества осадков, выпавших за достаточно длительный период, на условия увлажнения в предстоящие месяцы.