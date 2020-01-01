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Сильная метель в столице: приостановлены пригородные маршруты, закрыты трассы

1 Января 2020 15:01
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Сильная метель в столице: приостановлены пригородные маршруты, закрыты трассы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Нур-Султане из-за разыгравшейся сильной метели приостановили движение ряда пригородных маршрутов, закрыли трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой бот Telegram Smart Astana bot.

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«Сегодня разыгралась такая сильная метель, из-за чего движение некоторых пригородных маршрутов приостановлено.

Пассажиры поселка Талапкер! Водители 326 маршрута не смогут доехать до конечной остановки, потому что дорогу замело снегом. Понимаем, неудобно, но придётся дойти до другого остановочного пункта и воспользоваться общественным транспортом», - отмечается в сообщении.

На 14:00 движение следующих маршрутов приостановлено: 300, 305, 308, 309, 312, 315, 317, 317.

Маршруты №№307, 315 (Коянды и Жалтыркол) сегодня также приостановлены из-за погодных условий.

Маршрут 322 посёлка Жибек жолы не доезжает до конечного остановочного пункта (4 микрорайон).

Приостановлены маршруты в пригородные пункты Софиевка, Кабанбай батыра, Кызылжар, Кошкарбаев, Акмол, Малотимофеевка, Шубар.

Закрыты трассы в следующих направлениях: Карагандинское, Коргалджинское, Молотимофеевское, Павлодарское.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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Багдат Хасенова

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