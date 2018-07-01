Сигнал тревоги прозвучит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 30 по 31 июля акимат Астаны совместно с департаментом по ЧС проведут проверку системы оповещения. Планируется запуск электросирен и перехват телерадиоканалов, передает официальный сайт столичного акимата.

Данная проверка является плановой.

Отметим, для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и т.д.) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Ответственные лица призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.