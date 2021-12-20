Сигнал - сирена: В стране пройдет проверка системы оповещения гражданской защиты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 декабря 2021 года, с 9.00 по 12.00, запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.
«Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений», - сообщили в ДЧС.
В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей),
а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.
Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.
Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры
и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.
Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.
Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.
Ранее сообщалось о времени включения сирен в Атырауской области и Алматы.
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