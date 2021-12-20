+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сигнал - сирена: В стране пройдет проверка системы оповещения гражданской защиты

20 Декабря 2021 15:32
Поделиться:
Сигнал - сирена: В стране пройдет проверка системы оповещения гражданской защиты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 декабря 2021 года, с 9.00 по 12.00, запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

Новости по теме
Атыраусцев попросили не пугаться сирен
Сирены зазвучат в Алматы Спасшего односельчанина из колодца костанайца наградили в ДЧС Спасшего при пожаре детей мужчину наградили в СКО

«Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов природных явлений», - сообщили в ДЧС.

В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей),
а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал «Внимание всем!!!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры
и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Наряду с этим, будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось о времени включения сирен в Атырауской области и Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

#МЧС  
Поделиться:
Новости по теме
Атыраусцев попросили не пугаться сирен
Сирены зазвучат в Алматы
Спасшего односельчанина из колодца костанайца наградили в ДЧС
Спасшего при пожаре детей мужчину наградили в СКО
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
4 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
Автодорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за погодных условий
Алматинские пожарные необычно поздравили казахстанцев с Днем Независимости
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив