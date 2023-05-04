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Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля

Редактор:  
Артем Волков
4 Мая 2023, 17:42
Сигареты подорожают в Казахстане с 1 июля Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 1 июля текущего года вырастут минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком. Соответствующий приказ подписал министр финансов РК, передает МИА «Казинформ».

Предлагается установить минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

710 тенге с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно; 770 тенге с 1 января 2024 года.

Причинами увеличения минимальных розничных цен на табачные изделия являются: увеличение ставок акцизов в 2023-2024 годы на 14 процентов; увеличение стоимости импортируемого сырья и материалов в среднем на 20 процентов; значительное осложнение логистики сырья и компонентов табачных изделий; рост инфляции в 2022 году до 20,3 процента.

Кроме этого, целью повышения цен является сокращение распространения и употребления табака и табакокурения.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» до 19 мая.


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