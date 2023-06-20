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Сигареты на сумму свыше 89 млн тенге изъяли в Сатпаеве из теневого оборота

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2023, 11:49
Сигареты на сумму свыше 89 млн тенге изъяли в Сатпаеве из теневого оборота Фото: t.me/afm_rk

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Он хранил и сбывал в значительных размерах подакцизную табачную продукцию без средств идентификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Улытау.

«По результатам проведенных осмотров места происшествия обнаружена и изъята из теневого оборота табачная продукция в количестве более 140 тысяч пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в ведомстве.


В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.


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