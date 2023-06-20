Сигареты на сумму свыше 89 млн тенге изъяли в Сатпаеве из теневого оборота

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Он хранил и сбывал в значительных размерах подакцизную табачную продукцию без средств идентификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Улытау.

«По результатам проведенных осмотров места происшествия обнаружена и изъята из теневого оборота табачная продукция в количестве более 140 тысяч пачек сигарет разных марок на общую сумму свыше 89 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит», - сообщили в ведомстве.





В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.