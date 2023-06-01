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Сигареты контрабандой пытались вывести из Казахстана в страны Европы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Июня 2023, 11:01
Сигареты контрабандой пытались вывести из Казахстана в страны Европы Фото: shutterstock.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В мае текущего года сотрудники таможенных постов департамента госдоходов по городу Астане пресечена схема незаконного вывоза табачной продукции в страны Европы. Об этом сообщили в столичном ДГД, передает МИА «Казинформ».

Продукцию пытались вывезти посредством международно-почтовых отправлений с использованием подложных документов и сокрытием от таможенного контроля путем использования тайников в конструкциях бытового оборудования.

«Общее количество задержанной продукции составило 2500 пачек сигарет с фильтром, общей стоимостью 1 миллион 750 тысяч тенге. По данному факту материалы направлены в суд для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении.

ДГД по городу Астане напоминает, что за нарушения таможенного законодательства Республики Казахстан предусмотрена административная и уголовная ответственность.


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