Новости
Сигарета стала причиной пожара и гибели мужчины в Петропавловске
24 Февраля 2020 20:16
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в двухэтажном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПожар на бывшем химзаводе в Атырау потушен Пожар вспыхнул на территории химического завода близ ТЭЦ в Атырау Пожар в общежитии вуза в Семее: с отравлением угарным газом госпитализирован мужчина
Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, в том числе двоих детей. Хозяина загоревшейся квартиры госпитализировали. Однако 62-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.
Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Сгорела мебель и вещи. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
«С начала года по области произошло 70 пожаров. Из них 51 – в жилом секторе. В целом, по сравнению с прошлым годом, количество пожаров меньше. Но в этом году в огне погибли уже 9 человек, в том числе двое детей», - отметил на брифинге начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Машина врезалась в карнавальное шествие в Германии, есть пострадавшие
- Электровоз и снегоуборочный локомотив столкнулись в СКО
- 230 домов находятся в зоне подтопления в Петропавловске
- Жестокое убийство двух женщин в Рудном раскрыли по горячим следам
- Землетрясение произошло на северо-западе Ирана: пострадали более 70 человек
- Волонтеры и полицейские убирают снег во дворах одиноких пенсионеров в СКО
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047