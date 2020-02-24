Сигарета стала причиной пожара и гибели мужчины в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске произошел пожар в двухэтажном жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, в том числе двоих детей. Хозяина загоревшейся квартиры госпитализировали. Однако 62-летний мужчина скончался в машине скорой помощи.

Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров. Сгорела мебель и вещи. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

«С начала года по области произошло 70 пожаров. Из них 51 – в жилом секторе. В целом, по сравнению с прошлым годом, количество пожаров меньше. Но в этом году в огне погибли уже 9 человек, в том числе двое детей», - отметил на брифинге начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев.