Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления компании Siemens Energy Кристианом Брухом. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Назвав данный сектор одним из краеугольных камней экономики, Глава государства отметил, что Казахстан активно занимается вопросами энергетической безопасности и независимости.

В ходе встречи было отмечено важное значение Меморандума о взаимопонимании в области энергетики, подписанного накануне между министерством энергетики Казахстана и Siemens Energy. Данный документ предусматривает возможность участия компании в реализации крупных энергетических проектов в сферах энергетики и декарбонизации в нашей стране.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным направлением взаимодействия является строительство газотурбинных электростанций в Казахстане.

Компания готова поставлять оборудование для генерирующих проектов (Туркестанская ПГУ, Алматинские ТЭЦ).

Кристиан Брух также проинформировал Главу государства о том, что Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана.