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    22:20, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана

    Александр Павский/МИА «Казинформ»
    Фото: Александр Павский/МИА «Казинформ»

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления компании Siemens Energy Кристианом Брухом. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Назвав данный сектор одним из краеугольных камней экономики, Глава государства отметил, что Казахстан активно занимается вопросами энергетической безопасности и независимости.

    В ходе встречи было отмечено важное значение Меморандума о взаимопонимании в области энергетики, подписанного накануне между министерством энергетики Казахстана и Siemens Energy. Данный документ предусматривает возможность участия компании в реализации крупных энергетических проектов в сферах энергетики и декарбонизации в нашей стране.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев, важным направлением взаимодействия является строительство газотурбинных электростанций в Казахстане.

    Компания готова поставлять оборудование для генерирующих проектов (Туркестанская ПГУ, Алматинские ТЭЦ).

    Кристиан Брух также проинформировал Главу государства о том, что Siemens Energy планирует реализовать проект по модернизации электрических сетей Казахстана.

    Теги:
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    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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