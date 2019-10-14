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вчера 18:49
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вчера 17:05
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вчера 14:20
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Сибирскую косулю отстрелил браконьер в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области расследуют факт незаконной охоты на сибирскую косулю, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, в Жамбылском районе во время рейда инспектор природоохранной полиции остановил автомобиль, в салоне которого оказалась туша предположительно сибирской косули.
Как выяснилось, 39-летний водитель машины на полях возле села Украинское заметил косулю и предложил 39-летнему механизатору ее отстрелить.
«На машине съездили за охотничьим оружием марки ИЖ 58МА 12 калибра, выследили косулю и застрелили ее. Разделав тушу и загрузив в багажник, житель Благовещенки спокойно направился домой, не рассчитывая на встречу с природоохранником. Идет досудебное расследование. Мясо направлено на экспертизу», - рассказали в пресс-службе.
За 10 дней полицейские выявили 60 нарушений природоохранного законодательства. В том числе 34 факта незаконной охоты, 20 фактов незаконной добычи рыбы и нарушений правил рыболовства, 5 нарушений правил приобретения, хранения, использования или перевозки гражданского оружия.
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