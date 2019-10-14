+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 8 °С
Алматы: 14 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сибирскую косулю отстрелил браконьер в СКО

14 Октября 2019 22:23
Поделиться:
Сибирскую косулю отстрелил браконьер в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области расследуют факт незаконной охоты на сибирскую косулю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Двух браконьеров задержали в Карагандинской области
Почти 35 кг стерляди поймали браконьеры в Павлодарской области Занесенных в Красную книгу джейранов подстрелили браконьеры в Жамбылской области 716 браконьеров выявили в Павлодарской области

По информации пресс-службы департамента полиции, в Жамбылском районе во время рейда инспектор природоохранной полиции остановил автомобиль, в салоне которого оказалась туша предположительно сибирской косули.

Как выяснилось, 39-летний водитель машины на полях возле села Украинское заметил косулю и предложил 39-летнему механизатору ее отстрелить.

«На машине съездили за охотничьим оружием марки ИЖ 58МА 12 калибра, выследили косулю и застрелили ее. Разделав тушу и загрузив в багажник, житель Благовещенки спокойно направился домой, не рассчитывая на встречу с природоохранником. Идет досудебное расследование. Мясо направлено на экспертизу», - рассказали в пресс-службе.

За 10 дней полицейские выявили 60 нарушений природоохранного законодательства. В том числе 34 факта незаконной охоты, 20 фактов незаконной добычи рыбы и нарушений правил рыболовства, 5 нарушений правил приобретения, хранения, использования или перевозки гражданского оружия.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив