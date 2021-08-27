Сибирской язвой заразился житель Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали заражение человека сибирской язвой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что житель села Горьковское Акжарского района обратился в медучреждение с жалобой на наличие отека в области кисти руки, появление волдырей желтого цвета, изменение цвета кожи. Позже появилась язва, покрытая тонкой сухой корочкой черного цвета.

«Установлено, что пациент участвовал в специальном забое одной головы коровы в одном из ТОО, помогал разделывать тушу, был без перчаток. У заболевшего отобрали материал для лабораторных исследований. В содержимом карбункула ПЦР-методом обнаружена ДНК сибирской язвы», - сообщил А. Кушбасов.

Отобраны восемь проб почвы в месте забоя, проба воды из водопоя, проба подстилки, где содержалось забитое животное. Проводится исследование, после которого можно установить источник заражения скота. В этом же сельхозформировании позже был зарегистрирован падеж одной головы скота.

«Определен круг контактных лиц - 57 человек. За ними в течение 14 дней будет установлено ежедневное медицинское наблюдение: клинический осмотр, ежедневный осмотр кожных покровов с двукратной термометрией. Проведена заключительная дезинфекция в очагах инфекции по месту работы и жительства», - проинформировал А. Кушбасов.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов сообщил, что состояние госпитализированного средней степени тяжести, без ухудшения. Руку пациенту сохранили.

«Сразу был изолирован. Проведены все исследования. Диагноз «сибирская язва» подтвердился. Направили в район санавиацию из числа опытных врачей. У пациента кожная форма сибирской язвы. Другие формы исключены. Лечение расписано. Динамика положительная. Надеемся на благоприятный исход. Медицинские работники наблюдают за контактными лицами. Пока ни у кого каких-либо симптомов, указывающих на сибирскую язву, не выявлено», - сказал Н. Айманов.

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии Олжаса Болыспаева, отгонный участок, где разделывали тушу животного, расположен в 11 км от села Горьковское. На выпасе находились 677 голов. Вакцинация всего поголовья животных против сибирской язвы проводилась в первом полугодии. Ближайшее сибиреязвенное захоронение расположено в 23 км от пастбища.

«Новых фактов падежа животных не зарегистрировано. Проводится комплекс мер по оздоровлению неблагополучного пункта. В том числе вакцинация восприимчивых животных в очаге инфекции и угрожаемой зоне, дезинфекция загона и прилегающей территории, ежедневный осмотр животных», - сказал О. Болыспаев.

Заместитель руководителя областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Сергей Калякин добавил, что представители республиканского противоэпизоотического отряда находятся в карантинной зоне. В ближайшее время будет проведена вынужденная вакцинация и дезинфекция.

«Карантин будет снят через 15 дней после ликвидации инфекции и завершения всех ветеринарно-санитарных работ. Учитывая обособленное месторасположение очага инфекции и отдаленность его от населенных пунктов, эффективность проведения мероприятий повышается. Это позволяет говорить о минимальных рисках заражения для животных и населения при условии соблюдения режима карантина и ветеринарных норм», - сказал С. Калякин.

В то же время он отметил, что имеются факты грубого нарушения требований ветеринарного законодательства в части организации и проведения убоя животных. Убой проводился в месте содержания, без ветеринарного предубойного осмотра животного, который включает в себя термометрию и общий клинический осмотр.

«Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося и виновные в нарушении лица, решается вопрос об административной ответственности. Ранее со стороны администрации и работников предприятия сообщений о наличии падежа скота или его заболевании в районную ветеринарную службу не поступало. По данному вопросу тоже проводится проверка», - прокомментировал С. Калякин.

Выясняют специалисты и вероятность употребления зараженного мяса сотрудниками сельхозформирования, поскольку животное забивали для обеспечения мясом столовой.

По информации санитарных врачей, сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь животных и человека, часто с тяжёлым течением и летальным исходом. Возбудитель - сибиреязвенная бактерия, вне организма при доступе кислорода образует споры. Источником сибирской язвы для животных является заражённая почва, где микробы, вызывающие это заболевание могут сохраняться десятки лет и даже могут размножаться при определённых условиях.

Заражение животных чаще всего происходит при поедании инфицированной травы. Возможно в период засухи и низком травостое, когда животные с травой захватывают заражённые частички почвы. Источником инфекции для человека чаще всего являются больные сельскохозяйственные животные. Инкубационный период длится от нескольких часов до недели, чаще – два-три дня.

В целом по области ситуацию по сибирской язве специалисты называют благополучной. Последний случай заболевания животных регистрировался в 1994-м году в Тимирязевском районе. Ежегодно проводится иммунизация всех восприимчивых к заболеванию животных. Осуществляется контроль за санитарным состоянием сибиреязвенных захоронений. Всего в регионе 161 такое захоронение.