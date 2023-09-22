РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:46, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сибирская язва не подтвердилась у жителя области Абай 

    анализы
    Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"

    У жителя области Абай сибирская язва не обнаружена, результаты отрицательные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

    В ведомстве сообщили, что в настоящее время житель села Жетижар Бескарагайского района продолжает получать лечение. Состояние больного в динамике с улучшением, температура в норме.

    - Был проведен повторный консилиум врачей, и получены следующие результаты: результат ПЦР на сибирскую язву отрицательный. Результат серологических исследований РПГА (сибирская язва, листериоз, пастереллез)  отрицательный. Результат бактериологических исследований на сибирскую язву отрицательный, - говорится в сообщении областного акимата.

    Ежедневно проводится клинический осмотр всех животных в селе Жетыжар и в крестьянском хозяйствах с обязательной термометрией.

    В данный момент подозрительных и больных животных не выявлено. В животноводческих помещениях и подворьях проведена профилактическая дезинфекция ветеринарным специалистом КГП «Бескарагай-Вет».

    Напомним, 20 сентября на заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

     

    Теги:
    Здравоохранение
    Автор
    Руслан Шакабаев
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Сегодня, 20:20
    Рост гепатита А зафиксировали в Акмолинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!