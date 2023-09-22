Сибирская язва не подтвердилась у жителя области Абай 

У жителя области Абай сибирская язва не обнаружена, результаты отрицательные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время житель села Жетижар Бескарагайского района продолжает получать лечение. Состояние больного в динамике с улучшением, температура в норме.

- Был проведен повторный консилиум врачей, и получены следующие результаты: результат ПЦР на сибирскую язву отрицательный. Результат серологических исследований РПГА (сибирская язва, листериоз, пастереллез) отрицательный. Результат бактериологических исследований на сибирскую язву отрицательный, - говорится в сообщении областного акимата.

Ежедневно проводится клинический осмотр всех животных в селе Жетыжар и в крестьянском хозяйствах с обязательной термометрией.

В данный момент подозрительных и больных животных не выявлено. В животноводческих помещениях и подворьях проведена профилактическая дезинфекция ветеринарным специалистом КГП «Бескарагай-Вет».

Напомним, 20 сентября на заседании внеплановой областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью обеспечения безопасности населения принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.