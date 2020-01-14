Сибирская язва не подтвердилась у жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - У акмолинца, госпитализированного в Кокшетау, не подтвержден диагноз «Сибирская язва», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области.

Буквально вчера в интернете появилось видео, рассказывающее о акмолинце, заразившемся якобы сибирской язвой. Между тем, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области опровергли диагноз жителя Кокшетау.

«12 января 2020 года в Кокшетауское городское управление поступило экстренное извещение на 32-летнего больного с диагнозом «Инфицированная рана левого предплечья. Восходящий лимфангит. Подмышечный лимфаденит слева. Сибирско-язвенный карбункул?», проживающего в городе Кокшетау.

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области совместно с ветеринарной службой области незамедлительно проведен комплекс санитарно-противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий. От больного отобран материал на лабораторные исследования. Определен круг контактных. Отобраны пробы употребленного в пищу мяса, результаты отрицательные», - заверили в ведомстве.

Уже 13 января 2020 года на основании результатов лабораторных исследований диагноз был снят и выставлен другой диагноз - «Рожа верхней конечностей, эритематозно-буллезная форма, средней тяжести».

«На сегодня состояние больного удовлетворительное, он получает стационарное лечение по основному заболеванию», - добавили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области.

фото: ufa.icity.life/news