+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сибирская язва не подтвердилась у жителя Кокшетау

14 Января 2020 11:10
Поделиться:
Сибирская язва не подтвердилась у жителя Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - У акмолинца, госпитализированного в Кокшетау, не подтвержден диагноз «Сибирская язва», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области.

Новости по теме

Карантин по сибирской язве в Акмолинской области снят
Сибирская язва в Ольгинке: карантин снимут полностью 30 августа Сибирская язва в Ольгинке: было изъято 80% зараженного мяса Сибирская язва в Ольгинке: эксперты опровергли возможность заражения астанчан

Буквально вчера в интернете появилось видео, рассказывающее о акмолинце, заразившемся якобы сибирской язвой. Между тем, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области опровергли диагноз жителя Кокшетау.

«12 января 2020 года в Кокшетауское городское управление поступило экстренное извещение на 32-летнего больного с диагнозом «Инфицированная рана левого предплечья. Восходящий лимфангит. Подмышечный лимфаденит слева. Сибирско-язвенный карбункул?», проживающего в городе Кокшетау.

Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области совместно с ветеринарной службой области незамедлительно проведен комплекс санитарно-противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий. От больного отобран материал на лабораторные исследования. Определен круг контактных. Отобраны пробы употребленного в пищу мяса, результаты отрицательные», - заверили в ведомстве.

Уже 13 января 2020 года на основании результатов лабораторных исследований диагноз был снят и выставлен другой диагноз - «Рожа верхней конечностей, эритематозно-буллезная форма, средней тяжести».

«На сегодня состояние больного удовлетворительное, он получает стационарное лечение по основному заболеванию», - добавили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области.

фото: ufa.icity.life/news


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив