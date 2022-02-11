Сибирская чечевица впервые за 100 лет появилась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее впервые за 100 лет удалось сфотографировать редкую птицу – сибирскую чечевицу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Фотограф Андрей Куряшкин рассказал, что на днях в районе Восточного поселка встретил редкую для региона птицу – сибирскую чечевицу.

«Пять-семь птичек кормились на кустарнике мелкими черными ягодками. При этом сибирская чечевица (Carpodacus roseus) гнездится в горно-таежных лесах Юго-Западного Алтая. Периодически эти птицы откочевывают от мест своего гнездования на далекие расстояния. Но за все время наблюдения за птицами в Семее, они были отмечены только один раз – ровно 100 лет назад», - отметил А. Куряшкин.

Фотограф рассказал, что массовый залет сибирской чечевицы в город был зарегистрирован ученым Виктором Селевиным в феврале 1922 года. В эту зиму можно было встретить птиц не только в Семипалатинске, но и в окрестностях города.

«Виктор Алексеевич Селевин подробно описал это редкое удивительное событие: «один птицелов поймал с февраля по март полсотни чечевиц». Город Семей – это крайняя самая дальняя точка залета сибирской чечевицы от мест гнездования. Крайне редкая встреча для орнитологов, несомненно, имеет важное значение в изучение распространения видов птиц», - добавил А. Куряшкин.

Фото: Андрей Куряшкин