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Сиамских близнецов из Кыргызстана успешно разделили узбекские врачи

20 Января 2023, 14:12
Сиамских близнецов из Кыргызстана успешно разделили узбекские врачи

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Узбекские врачи с помощью операции успешно разделили сиамских близнецов из Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Узбекистана.

Молодые родители из Оша обратились за медицинской помощью в Учебно-лечебно-методический центр неонатальной хирургии при Республиканском перинатальном центре в Узбекистане еще в июне прошлого года.

В узбекском ведомстве рассказали, что малышки родились 31 мая 2022 года.

«Патологию обнаружили на 28-й неделе беременности у женщины. Ее отправили на осмотр в Бишкек. На 29 неделе родоразрешение было осуществлено с помощью кесарева сечения. Малышек, общий вес которых при рождении составлял 1 600 граммов, назвали Фотимой и Зухрой», - сообщили медики.

Операцию проводили опытные хирурги Узбекистана, тесно помогали директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников, профессор Хабибулло Акилов и заведующий кафедрой детской хирургии ТашПМИ, профессор Насриддин Эргашев.

«Во время операции с целью предотвращения кровотечения из печени и других сосудов применялись ультразвук и аргоновый скальпель, а также современный гемостатический материал под названием bloodstop. В результате дети были отделены с минимальным уровнем кровотечения. К счастью, оказалось, что желчные пузыри больных формировались раздельно. Это гарантировало, что даже когда два тела были разделены, желчные пузыри без проблем выполняли свою функцию», - отметили узбекские врачи.

Специалисты оценивают состояние детей как стабильное. Девочек в скором времени выпишут из больницы.


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