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    15:45, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Си Цзиньпин встретился с руководителями Евросоюза

    Си Цзинпинь
    Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

    Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР, передает агентство Kazinform.

    — Китай готов рассматривать ЕС как ключевого партнера в торгово-экономическом сотрудничестве, приоритетного партнера по взаимодействию в научно-технической сфере, надежного партнера в области производственно-сбытовых цепочек, — приводит сайт МИД КНР слова Си Цзиньпина.

    По словам китайского лидера, стороны должны укреплять взаимодополняющие преимущества в области рынка, капитала и технологий.

    — Необходимо содействовать модернизации традиционных и развитию новых отраслей, изучать новые формы сотрудничества, создавать новые точки роста, — подчеркнул председатель КНР.

    В Пекине проходит 24-й саммит КНР-ЕС.

    В 2023 году исполняется 20 лет с момента установления Всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Евросоюзом.

    Теги:
    Китай СМИ ЕС Мировые новости Си Цзиньпин
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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