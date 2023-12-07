Си Цзиньпин встретился с руководителями Евросоюза

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в Пекине встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Переговоры прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай». Об этом сообщает Министерство иностранных дел КНР, передает агентство Kazinform.

— Китай готов рассматривать ЕС как ключевого партнера в торгово-экономическом сотрудничестве, приоритетного партнера по взаимодействию в научно-технической сфере, надежного партнера в области производственно-сбытовых цепочек, — приводит сайт МИД КНР слова Си Цзиньпина.

По словам китайского лидера, стороны должны укреплять взаимодополняющие преимущества в области рынка, капитала и технологий.

— Необходимо содействовать модернизации традиционных и развитию новых отраслей, изучать новые формы сотрудничества, создавать новые точки роста, — подчеркнул председатель КНР.

В Пекине проходит 24-й саммит КНР-ЕС.

В 2023 году исполняется 20 лет с момента установления Всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Евросоюзом.