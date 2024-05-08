Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Сербию

Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках европейского турне прибыл с государственным визитом в Белград, где его встретил президент Сербии Александр Вучич. Торжественный прием китайской делегации, а также переговоры лидеров Китая и Сербии запланированы на 8 мая, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Китай и Сербию связывает глубокая традиционная дружба. С момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства в 2016 году двусторонние отношения получили скачкообразное развитие и достигли исторических результатов. Две страны связаны прочным политическим взаимным доверием и добились плодотворных результатов в высококачественном сотрудничестве в рамках «Пояса и пути». Мы договорились о всестороннем взаимном освобождении от визового режима, открыли прямое авиасообщение и подписали соглашение о свободной торговле, — говорится в письменной речи Си Цзиньпина, распространенной МИД КНР по прибытию китайского лидера в Сербию с государственным визитом.

МИД КНР заявил, что этот визит в Сербию будет первым за 8 лет, он станет важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений. Председатель КНР Си Цзиньпин проведет переговоры с президентом Сербии А. Вучичем, в ходе которых состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.

— Мы должны реализовать среднесрочный план действий по сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» и построить больше флагманских проектов. Мы должны расширять сотрудничество в области технологических инноваций, передового производства, «зеленой» энергетики, цифровой экономики, искусственного интеллекта и других развивающихся областях, — сказал Си Цзиньпин в интервью ведущим СМИ Сербии.

Как отмечает в интервью изданию China Daily посол Сербии в Китае Майя Стефанович, среднесрочный план действий по сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» охватывает различные сектора, такие как двустороннее сотрудничество в области транспорта, инфраструктуры, торговли, инвестиций и образования.

По ее словам, одним из самых известных проектов сотрудничества в рамках «Пояса и пути» в Сербии является модернизация железной дороги, соединяющей Сербию и Венгрию, которую осуществляют китайские компании.

В 2022 году Сербия открыла первый участок новой высокоскоростной железной дороги (ВЖД) Белград — Нови-сад, сократив время в пути между городами с 90 минут до примерно 30 минут. Данная 75-километровая ветка является частью крупного транзитно-логистического проекта ВЖД по маршруту Белград — Будапешт. Реализация этого проекта позволит сократить время в пути между столицами Сербии и Венгрии с 8-ми до 3-х часов.

После Сербии глава КНР Си Цзиньпин посетит с государственным визитом Венгрию.

Китайская инициатива «Один пояс, один путь» объединяет два мегапроекта — «Экономический пояс Шелкового пути», включающий несколько сухопутных коридоров, и «Морской Шелковый путь 21-го века». Инициатива «Пояса и пути» была выдвинута в сентябре 2013 года в Казахстане.