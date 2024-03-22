РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:34, 22 Март 2024 | GMT +6

    Си Цзиньпин, Байден и Эрдоган поздравили Казахстан с Наурыз мейрамы

    Си Цзиньпин, Байден, Эрдоган поздравили Казахстан с Наурыз мейрамы
    Коллаж: akorda.kz/wikipedia.org/instagram.com/joebiden

    Телеграммы поздравления поступают в адрес Главы государства по случаю Наурыз мейрамы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций.

    Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Президента Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с праздником Наурыз.

    – Я уделяю особое внимание развитию казахско-китайских отношений. Выражаю готовность объединить с Вами усилия для расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между нашими странами, – говорится в телеграмме.

    Президент США Джозеф Байден в своем поздравлении высоко оценил успехи, достигнутые нашими странами за последние годы в решении проблем климатического кризиса, энергетической безопасности и экологии.

    – Это сотрудничество способствует созданию лучшего будущего для последующих поколений. Уверен, надежда и обновление, которые приносит с собой праздник Наурыз, еще больше укрепят партнерство и дружбу между нашими народами в наступающем году, – отмечает американский лидер.

    Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей телеграмме обратил внимание на то, что Наурыз является праздником добра и изобилия.

    – Выражаю уверенность, что в этот знаменательный день, являющийся важной частью нашей общей культуры, дружеские и братские отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться, – говорится в телеграмме.

    Теги:
    Акорда Наурыз
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!