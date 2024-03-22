Си Цзиньпин, Байден и Эрдоган поздравили Казахстан с Наурыз мейрамы

Телеграммы поздравления поступают в адрес Главы государства по случаю Наурыз мейрамы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Президента Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с праздником Наурыз.

– Я уделяю особое внимание развитию казахско-китайских отношений. Выражаю готовность объединить с Вами усилия для расширения взаимовыгодного и всестороннего сотрудничества, основанного на укреплении традиционной дружбы между нашими странами, – говорится в телеграмме.

Президент США Джозеф Байден в своем поздравлении высоко оценил успехи, достигнутые нашими странами за последние годы в решении проблем климатического кризиса, энергетической безопасности и экологии.

– Это сотрудничество способствует созданию лучшего будущего для последующих поколений. Уверен, надежда и обновление, которые приносит с собой праздник Наурыз, еще больше укрепят партнерство и дружбу между нашими народами в наступающем году, – отмечает американский лидер.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей телеграмме обратил внимание на то, что Наурыз является праздником добра и изобилия.