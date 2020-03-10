Си Цзиньпин посетил Ухань
УХАНЬ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл в город Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), который является эпицентром вспышки новой коронавирусной пневмонии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.
Цель поездки - инспектирование работ по профилактике и контролю эпидемии COVID-19, осуществляемых в провинции Хубэй, в том числе в Ухане.
Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, в ходе своей инспекции будет навещать и уделять особое внимание медицинским работникам, офицерам и солдатам, работникам микрорайонов, полицейским, кадровым работникам и волонтерам, которые работают на передовой линии борьбы с эпидемией, а также пациентам и местным жителям.
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