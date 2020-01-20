Си Цзиньпин поручил не допустить эпидемии нового коронавируса

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился предпринять усилия по пресечению распространения нового типа коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

По мнению Си Цзиньпина, «безопасность и здоровье людей являются главным приоритетом». «Мы должны сделать все возможное, чтобы вылечить пациентов, как можно быстрее выявить причины вирусной инфекции и ее передачи», - заявил Си Цзиньпин, которого цитирует «Синьхуа».

Он также призвал к своевременному распространению информации о вспышках болезни и углублению международного сотрудничества.

По состоянию на 18:00 часов 20 января в Китае зарегистрировано 224 случая заболевания новым типом коронавируса, включая 217 подтвержденных (198 случаев – в Ухане, пять – в Пекине, 14 – провинции Гуандун (Южный Китай). Семь вероятных случаев: два в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), два в Шанхае, один в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай), по одному случаю – в провинции Шаньдун (Восточный Китай) и Гуанси-Чжуанский автономный район (Южный Китай).