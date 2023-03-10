Си Цзиньпин переизбран главой КНР на третий срок

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) избрали Си Цзиньпина на пост Председателя КНР на третий пятилетний срок. Об этом в пятницу сообщило агентство «Синьхуа», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты ВСНП в ходе голосования единогласно поддержали кандидатуру Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин также переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР.

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва Чжао Лэцзи избран на должность председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – высшего законодательного органа страны.

Кроме того, депутаты ВСНП избрали Хань Чжэна на пост заместителя председателя КНР.

Выборы прошли в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.

С 5 по 13 марта 2023 году в Пекине проходит ежегодная сессия ВСНП.