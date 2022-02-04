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Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры открытыми

4 Февраля 2022 20:10
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Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры открытыми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры в Пекине открытыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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После объявления над стадионом был запущен мощный и красивый фейерверк.

На церемонии также выступил президент международного олимпийского комитета Томас Бах. Он поприветствовал атлетов и официальных лиц. Всех китайских друзей поздравил с Новым годом, а руководителей, волонтеров и организаторов поблагодарил за работу.

Как сообщалось, церемонию открытия Олимпийских игр посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, что официальный девиз зимней Олимпиады в Пекине – «Вместе ради общего будущего».

Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета по восьми видам спорта.


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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Анеля Касымова

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