Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры открытыми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель КНР Си Цзиньпин объявил Олимпийские игры в Пекине открытыми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После объявления над стадионом был запущен мощный и красивый фейерверк.

На церемонии также выступил президент международного олимпийского комитета Томас Бах. Он поприветствовал атлетов и официальных лиц. Всех китайских друзей поздравил с Новым годом, а руководителей, волонтеров и организаторов поблагодарил за работу.

Как сообщалось, церемонию открытия Олимпийских игр посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Добавим, что официальный девиз зимней Олимпиады в Пекине – «Вместе ради общего будущего».

Казахстан на Олимпийских играх представляют 34 атлета по восьми видам спорта.