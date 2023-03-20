Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Китай готов вместе с Россией стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии с государственным визитом в российскую столицу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в неспокойном мире Китай готов с Россией решительно отстаивать ооноцентричную международную систему.

Пекин и Москва являются добрыми соседями и надежными партнерами, заявил Си Цзиньпин.

«Очень рад по приглашению президента Владимира Владимировича Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом. От имени китайского правительства и народа выражаю искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России, - сказал он. - Китай и Россия - добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками».

Си Цзиньпин ожидает, что визит в РФ придаст новый импульс развитию российско-китайским отношениям и стратегическому взаимодействию.

«Уверен, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», - подчеркнул председатель КНР.

Китайский лидер заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным двусторонние и международные вопросы, а также наметить план стратегического взаимодействия.

«Ожидаю, что в ходе визита буду с президентом Владимиром Путиным обстоятельно обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес, намечать план развития стратегического взаимодействия и практического сотрудничества», - отметил Си Цзиньпин.

По его словам, развитие отношений Китая и России не только приносит ощутимую выгоду народам двух стран, но и вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом.

«Дружба навеки глубоко укоренилась в сердцах людей. Развитие китайско-российских отношений не только приносит ощутимую выгоду народам двух стран, но и вносит значимый вклад в прогресс всего мира в целом», - подчеркнул китайский лидер.