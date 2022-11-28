Шынгыс Суюнбаев назначен зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР РК

28 Ноября 2022, 14:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шынгыс Суюнбаев назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Суюнбаев Шынгыс Нурмановичокончил Национальный технический университет имени К.Сатпаева по специальности «Стандартизация, метрологии и сертификация», Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 2009 году специалистом дочерного государственного предприятия «Казахстанская поверочная служба» при государственном республиканском предприятии «Казахстанский институт метрологии» г.Алматы. Работал на руководящих должностях в ТОО «Казахстанский центр поверки и сертификации» и ТОО «ГОСТ СТАНДАРТ».

До назначения на должность заместителя председателя Комитета работал руководителем Департамента по защите прав потребителей г.Астана Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Фото: gov.kz