Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Шынгыс Суюнбаев назначен зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР РК

28 Ноября 2022, 14:46
Шынгыс Суюнбаев назначен зампредседателя Комитета индустриального развития МИИР РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шынгыс Суюнбаев назначен заместителем председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Суюнбаев Шынгыс Нурмановичокончил Национальный технический университет имени К.Сатпаева по специальности «Стандартизация, метрологии и сертификация», Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 2009 году специалистом дочерного государственного предприятия «Казахстанская поверочная служба» при государственном республиканском предприятии «Казахстанский институт метрологии» г.Алматы. Работал на руководящих должностях в ТОО «Казахстанский центр поверки и сертификации» и ТОО «ГОСТ СТАНДАРТ».

До назначения на должность заместителя председателя Комитета работал руководителем Департамента по защите прав потребителей г.Астана Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Фото: gov.kz

Теги:
Новости по теме
Казахстан планирует подписать договор о союзнических отношениях с Узбекистаном
Сколько граждан призовут в армию в следующем году
Вопрос передачи ряда проблемных энергетических объектов в госсобственность прорабатывается Правительством
Читайте также
Казахстан планирует подписать договор о союзнических отношениях с Узбекистаном
Сколько граждан призовут в армию в следующем году
Вопрос передачи ряда проблемных энергетических объектов в госсобственность прорабатывается Правительством
На формирование стабфонда во вновь созданных областях будет выделено 5 млрд тенге
Кто будет управлять запланированной к строительству в РК АЭС
Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам
Дархан Жазыкбаев назначен председателем Агентства по делам государственной службы
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
3 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
4 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
5 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза

Лента новостей