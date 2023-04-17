АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шынгыс Ильясов назначен советником министра энергетики РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До назначения на новую должность Шынгыс Ильясов был директором департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО «КазТрансОйл».

Трудовую деятельность Шынгыс Ильясов начал консультантом Молодежного центра акимата Алгинского района Актюбинской области. В разные годы работал директором департамента по связям с общественностью Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Региональной службе коммуникаций Актюбинской области, пресс-службе акима Актюбинской области, в Службе центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. Окончил факультет международных отношений Восточно-Европейского университета, факультет менеджмента Казахско-Русского Международного университета.