Шымкентское управление культуры опровергло задержание своих сотрудников
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Управление культуры, развития языков и архивов Шымкента выступило с заявлением после сообщения Антикоррупционной службы о задержании должностных лиц по подозрению в попытке дачи взятки, передает МИА «Казинформ».
Заявление появилось на официальной странице управления в Instagram.
«По поводу новостей в социальных сетях и СМИ касаемо управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент сообщаем следующее.
Должностные лица (руководитель, заместители руководителя), а так же другие госслужащие управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент находятся на своем рабочем месте. Кроме 3-х специалистов, находящихся в трудовом отпуске. Официальное письмо со стороны правоохранительных органов в управление не поступало», - говорится в сообщении.
Напомним, 11 августа пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции сообщила, что должностные лица управления культуры города Шымкента подозреваются в покушении дачи взятки в размере 80 млн тенге за прекращение уголовного дела в отношении последних по факту хищения бюджетных средств, задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДП города Шымкент.
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